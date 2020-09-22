Адесанье до боя с Костой осталось сбросить 3,7 кг

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья дал понять, что на сегодняшний день он уже близок к тому, чтобы уложиться в лимит своей весовой категории. Новозеландец нигерийского происхождения оставил на своей странице в «Твиттере» короткое сообщение — «87,7».

Таким образом, он дал понять, что до церемонии взвешивания турнира UFC 253 ему остаётся скинуть лишь 3,7 кг.

Напомним, что в предстоящие выходные, в ночь с 26 на 27 сентября по московскому времени в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 253. В его главном событии Исраэль Адесанья будет защищать пояс чемпиона в среднем весе от посягательств Пауло Косты. Это будет вторая защита для Адесаньи.

Все актуальные события, связанные с турниром UFC 253, — в онлайн-трансляции «Чемпионата».