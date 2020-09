Адесанья — Чимаеву: ты дерёшься на очень низком уровне

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился мнением об успехах Хамзата Чимаева. По его словам, чеченец со шведским паспортом пока бился с оппозицией очень низкого уровня.

«Я даже не знаю этого парня. Не видел его поединка с Мёршартом. Видел его пресс-конференцию перед турниром, где он всем отвечал и эти ребята говорили друг другу всякое дерьмо. Это было неплохо.

Но я не видел его боёв, не видел поединков этой крысиной губы. Всё, что пока могу сказать: ты дерёшься на низком уровне. Все новички приходят и начинают говорить, говорить и говорить. Каждый хочет себя раскрутить, вызывает всех подряд и ведёт себя подобным образом", — сказал Адесанья на видео, фрагмент которого размещён на канале The Best of UFC and MMA в YouTube.

Напомним, после победы над Джеральдом Мёршартом Чимаев заявил, что ему по силам справиться с Исраэлем Адесаньей.