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Пауло Коста показал физические кондиции после ледяной ванны

Пауло Коста показал физические кондиции после ледяной ванны
Бокс/ММА / UFC 0

Претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Пауло Коста продолжает подготовку к выступлению на турнире UFC 253. Боец занят сгонкой веса и недавно принял ледяную ванну. После этого он показал свои физические кондиции.

Ещё одиннадцать дней назад было известно, что Косте до дня взвешивания нужно сбросить 11 кг. Судя по выложенному видео, сейчас Коста уже близок к лимиту весовой категории.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, в ночь с 26 на 27 сентября по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 253. В его главном событии встретятся чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья и Пауло Коста. Это будет вторая защита титула Исраэлем.

Все актуальные события о турнире UFC 253 — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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