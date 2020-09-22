Редкач высмеял приз для чемпиона Украины. Тому вручили сертификат на 100 литров бензина
20 сентября в Днепре (Украина) прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стала схватка в супертяжёлом весе между Андреем Руденко и Константином Довбыщенко. Руденко победил соперника единогласным решением судей и завоевал вакантный титул чемпиона Украины.
Кроме чемпионского пояса победителю вручили сертификат на 100 литров бензина. Над этим посмеялся украинский боксёр Иван Редкач, выступающий в США.
«В Украине в городе Днепр проводили боксёрское шоу. В тяжёлом весе разыграли титул чемпиона Украины. Победитель получил всё. Пояс чемпиона и чек на 100 литров бензина. Мотивация, которую мы заслужили», — написал Редкач.
Соответствующий пост доступен на странице Редкача в социальной сети.
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