Редкач высмеял приз для чемпиона Украины. Тому вручили сертификат на 100 литров бензина

20 сентября в Днепре (Украина) прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стала схватка в супертяжёлом весе между Андреем Руденко и Константином Довбыщенко. Руденко победил соперника единогласным решением судей и завоевал вакантный титул чемпиона Украины.

Кроме чемпионского пояса победителю вручили сертификат на 100 литров бензина. Над этим посмеялся украинский боксёр Иван Редкач, выступающий в США.

«В Украине в городе Днепр проводили боксёрское шоу. В тяжёлом весе разыграли титул чемпиона Украины. Победитель получил всё. Пояс чемпиона и чек на 100 литров бензина. Мотивация, которую мы заслужили», — написал Редкач.

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