Ломаченко: не собираюсь прощать Лопеса

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, WBO в лёгком весе Василий Ломаченко заявил, что не собирается прощать чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопеса за вызывающее поведение и многочисленные оскорбления.

«Я определённо не собираюсь его прощать. Если у меня будет шанс сделать ему больно, то я воспользуюсь им. Я не выходил на ринг год, теперь я здоров и счастлив. Мне 32 года, я очень много лет в этом спорте и, конечно, моё тело немного устало. Но у меня был перерыв, я близок к своей мечте. До неё остаётся всего только шаг. Хочу вписать своё имя в историю бокса», — приводит слова украинского боксёра Boxingnews24.

Объединительная встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должна состояться 17 октября.

