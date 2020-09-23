Гэтжи: Хабиб не такой сумасшедший, как я

Временный чемпион дивизиона Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от предстоящего боя с действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Я знаю, что увижу его кровь и хочу увидеть его реакцию. Думаю, что он сумасшедший и любит соревноваться, но он не такой сумасшедший, как я. Я уверен, что он тоже не раз видел свою кровь. Его стиль боя — это не то, где будет кровь. Бьюсь об заклад, ему даже не приходит ему в голову, что он увидит свою кровь. Для него это никогда не было решающим фактором», — приводит слова Гэтжи BJ Penn.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября, он пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Напомним, последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.