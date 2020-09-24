Цзю объяснил, почему Усик победит Чисору

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился ожиданиями от поединка украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры. Ранее стало известно, что поединок Усик — Чисора состоится 31 октября.

По мнению Цзю, Усик победит соперника.

«В бою Чисоры и Усика ставлю на Александра. Он победит Дерека за счёт техники, ума, комбинаций и точности удара. Сюда можно добавить ещё и тайминг.

Чисора не уступает только в физическом плане, в габаритах мощнее. А так ничего больше.

Есть такая фраза: уму и сила уступает», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

На счету 33-летнего Усика 17 побед (в том числе 13 нокаутом) в 17 боях. У 36-летнего Чисоры 32 победы (в том числе 23 нокаутом) и девять поражений.