Адесанья и Коста провели дуэль взглядов. Фото, видео

В «Инстаграме» опубликовали фото и видео, посвящённое дуэли взглядов средневесов Исраэля Адесаньи и Пауло Косты, которые в ближайшие выходные сразятся на турнире UFC 253 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть фото и видео можно в «инстаграме» UFC.
Напомним, как выглядит полный кард турнира UFC 253.
Основной кард
Исраэль Адесанья (19-0) — Пауло Коста (13-0)
Ян Блахович (26-8) — Доминик Рейес (12-1)
Кай Кара-Франс (21-8) — Брэндон Ройвел (11-4)
Кэтлин Виейра (10-1) — Сиджара Юбэнкс (6-4)
Хаким Даводу (11-1-1) — Зубайра Тухугов (19-4).
Предварительный кард
Алекс да Силва (21-2) — Брэд Ридделл (8-1)
Джейк Мэттьюс (16-4) — Диего Санчес (30-12)
Людовит Клейн (16-2) — Шейн Янг (13-4)
Алекса Камур (6-0) — Уильям Найт (8-1)
Хуан Эспино (9-2) — Джефф Хьюз (10-3)
Хадис Ибрагимов (8-3) — Данило Маркес (9-2).
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Адесанья — Коста.
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