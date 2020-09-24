Ольга Бузова предложила устроить новое реалити-шоу: боксёры против блогеров

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова встретилась с генеральным секретарём Федерации бокса России Умаром Кремлёвым и предложила идею создания нового реалити-шоу про бокс. Ролик по итогам встречи Бузова выложила на своей странице в «Инстаграме».

Согласно предложению Бузовой профессиональные боксёры будут проводить поединки с блогерами.

«За что вы так не любите своих коллег?» — спросил её Кремлёв и поинтересовался о готовности Бузовой стать участницей проекта.

«Я бы с огромным удовольствием поучаствовала в этом шоу. Я ведь по жизни боец и вышла бы на ринг с любым соперником. Я даже готовлюсь, бью дома по груше», — ответила она.

Однако Кремлёв предложил певице стать ведущей этого шоу. В итоге Бузова согласилась стать и ведущей, и ринг-гёрл, и судьёй шоу.