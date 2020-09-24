Ольга Бузова предложила устроить новое реалити-шоу: боксёры против блогеров

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова встретилась с генеральным секретарём Федерации бокса России Умаром Кремлёвым и предложила идею создания нового реалити-шоу про бокс. Ролик по итогам встречи Бузова выложила на своей странице в «Инстаграме».
Согласно предложению Бузовой профессиональные боксёры будут проводить поединки с блогерами.
«За что вы так не любите своих коллег?» — спросил её Кремлёв и поинтересовался о готовности Бузовой стать участницей проекта.
«Я бы с огромным удовольствием поучаствовала в этом шоу. Я ведь по жизни боец и вышла бы на ринг с любым соперником. Я даже готовлюсь, бью дома по груше», — ответила она.
Однако Кремлёв предложил певице стать ведущей этого шоу. В итоге Бузова согласилась стать и ведущей, и ринг-гёрл, и судьёй шоу.
- 24 сентября 2020
-
16:37
-
16:24
-
16:01
-
15:50
-
15:06
-
14:35
-
14:31
-
14:12Цзю объяснил, почему Усик победит Чисору Эксклюзив
-
14:00
-
13:39
-
13:21
-
13:06
-
12:39
-
12:03
-
11:02
-
10:01
-
09:03
-
07:11
-
06:55
-
01:47
- 23 сентября 2020
-
23:58
-
22:46
-
21:54
-
20:40
-
19:05
-
17:36
-
16:15
-
16:01
-
15:01
-
14:04
-
13:00
-
12:10
-
11:03
-
10:15
-
08:50