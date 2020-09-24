Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Ольга Бузова предложила устроить новое реалити-шоу: боксёры против блогеров

Ольга Бузова предложила устроить новое реалити-шоу: боксёры против блогеров
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова встретилась с генеральным секретарём Федерации бокса России Умаром Кремлёвым и предложила идею создания нового реалити-шоу про бокс. Ролик по итогам встречи Бузова выложила на своей странице в «Инстаграме».

Согласно предложению Бузовой профессиональные боксёры будут проводить поединки с блогерами.

«За что вы так не любите своих коллег?» — спросил её Кремлёв и поинтересовался о готовности Бузовой стать участницей проекта.

«Я бы с огромным удовольствием поучаствовала в этом шоу. Я ведь по жизни боец и вышла бы на ринг с любым соперником. Я даже готовлюсь, бью дома по груше», — ответила она.

Однако Кремлёв предложил певице стать ведущей этого шоу. В итоге Бузова согласилась стать и ведущей, и ринг-гёрл, и судьёй шоу.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020