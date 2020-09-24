Дана Уайт подтвердил, что пятираундовый бой Чимаева возглавит один из турниров UFC

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что бой Хамзата Чимаева на следующем турнире UFC станет главным событием вечера. Функционер также подтвердил, что схватка будет пятираундовой, а соперник будет кто-то из топ-15, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Хелен Йи.

Напомним, в ночь на 20 сентября Чимаев выступил на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В основном карде шоу он встретился с Джеральдом Мёршартом и нокаутировал его за 17 секунд. Это был третий кряду успех Хамзата в лиге. Боец установил рекорд UFC, одержав три победы лишь за 66 дней.

Невзирая на это, Чимаева ещё не включили в топ-15 рейтинга полусреднего веса. Ранее сообщалось, что его следующим соперником может стать экс-претендент на титул, ветеран промоушена Дэмиан Майя.