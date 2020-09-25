Майя отказался от боя с Чимаевым в UFC

Бразильский боец смешанных единоборств Демиан Майя отказался выходить в октагон со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Чимаева.

Напомним, ранее Чимаев сообщил, что ему дали главный бой на одном из турниров UFC. При этом он не сказал, когда состоится поединок, и не назвал имени соперника, хотя и поблагодарил президента промоушена Дану Уайта за то, что тот сдержал слово. Вскоре после этого Уайт подтвердил, что бой Чимаева на следующем турнире UFC станет главным событием вечера. Функционер подтвердил также, что схватка будет пятираундовой, а соперником будет кто-то из топ-15.

Напомним, в ночь на 20 сентября Чимаев выступил на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В основном карде шоу он встретился с Джеральдом Мёршартом и нокаутировал его за 17 секунд. Это был третий успех Хамзата в лиге кряду. Боец установил рекорд UFC, одержав три победы лишь за 66 дней.