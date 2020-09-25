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Вартанян призвал UFC дать ему бой с Чимаевым. Тот ответил

Вартанян призвал UFC дать ему бой с Чимаевым. Тот ответил
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец ММА Эдуард Вартанян заявил, что готов выйти в октагон со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Напомним, ранее Чимаев объявил, что президент UFC Дана Уайт пообещал ему главный бой на одном из турниров промоушена.

«Слова словами, дела делами. У UFC проблема, они не могут найти соперника Хамзату Чимаеву, все отказываются драться с ним. Но я в этом спорте, чтобы сражаться и конкурировать.

Готов помочь UFC и провести с Хамзатом пятираундовые бои в полусреднем весе хоть на следующей неделе. В отличие от его предыдущих соперников у меня за последние два года только победы и положительный рекорд. Я провёл два пятираундовых боя. Поэтому буду признателен за поддержку, если вы поможете донести эту информацию до Даны Уайта, Шона Шелби, Мика Мейнарда. А я со своей стороны обещаю всё показать своими делами и умением», — написал Вартанян в своём «инстаграме».

«Ты не мой уровень, дорогой», — написал Чимаев в комментариях.

«Давай проверим, дорогой», — ответил Вартанян.

Фото: https://www.instagram.com/p/CFiAdtAiBBj/?utm_source=ig_embed

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