Вартанян рассказал о переписке с Чимаевым в «Инстаграме»
Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян рассказал, как они с бойцом UFC Хамзатом Чимаевым обменялись сообщениями в «Инстаграме». Напомним, ранее Вартанян призвал руководство UFC дать ему бой с Чимаевым, а тот ответил.
«Разве с Чимаевым в комментариях была заруба? Так, обменялись любезностями. Мы списывались после этого, Хамзат сказал, что я правильно всё делаю. Также он сказал, что готов драться со мной, но отметил, что UFC, скорее всего, не согласится.
В общении с UFC пока так ничего не изменилось, Дана Уайт (президент промоушена. — Прим. «Чемпионата»), может, не проснулся, может, ещё что-то (смеётся)», — рассказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Вартанян прокомментировал возможный переход в UFC
- 25 сентября 2020
-
17:19
-
17:13
-
16:55
-
16:45
-
16:25
-
16:20
-
16:13
-
16:03
-
15:46
-
15:02
-
14:01
-
13:00
-
12:03
-
11:01
-
10:00
-
09:00
-
03:03
-
00:36
-
00:24
- 24 сентября 2020
-
23:45
-
23:35
-
22:26
-
21:41
-
21:18
-
20:09
-
17:40
-
17:36
-
16:37
-
16:24
-
16:01
-
15:50
-
15:06
-
14:35
-
14:31
-
14:12Цзю объяснил, почему Усик победит Чисору Эксклюзив
Партнерский контент