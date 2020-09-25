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Вартанян рассказал о переписке с Чимаевым в «Инстаграме»

Вартанян рассказал о переписке с Чимаевым в «Инстаграме»
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян рассказал, как они с бойцом UFC Хамзатом Чимаевым обменялись сообщениями в «Инстаграме». Напомним, ранее Вартанян призвал руководство UFC дать ему бой с Чимаевым, а тот ответил.

«Разве с Чимаевым в комментариях была заруба? Так, обменялись любезностями. Мы списывались после этого, Хамзат сказал, что я правильно всё делаю. Также он сказал, что готов драться со мной, но отметил, что UFC, скорее всего, не согласится.

В общении с UFC пока так ничего не изменилось, Дана Уайт (президент промоушена. — Прим. «Чемпионата»), может, не проснулся, может, ещё что-то (смеётся)», — рассказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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