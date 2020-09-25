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Адесанья и Коста едва не подрались на церемонии битвы взглядов

Адесанья и Коста едва не подрались на церемонии битвы взглядов
Бокс/ММА / UFC 0

Сегодня, 25 сентября, в Абу-Даби (ОАЭ) проходят финальные мероприятия перед турниром UFC 253. Вслед за официальной церемонией взвешивания прошли и традиционные дуэли взглядов.

Участники главного боя шоу, чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья и Пауло Коста, оказавшись лицом к лицу, едва не подрались. Бразилец появился на церемонии с чёрным поясом джиу-джитсу, затем он достал белый пояс и попытался швырнуть им в Адесанью. Исраэль показал реакцию и поймал пояс, попытавшись им ударить Пауло. Бойцов успели разнять и предотвратить серьёзную драку.

Соответствующее видео доступно на странице UFC в «Твиттере».

Напомним, что Адесанья будет проводить вторую защиту титула. В минувшем бою он решением судей победил Йоэля Ромеро. Соглавным событием турнира UFC 253 станет схватка в полутяжёлом весе, в которой за титул поспорят Доминик Рейес и Ян Блахович.

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