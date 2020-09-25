Адесанья и Коста едва не подрались на церемонии битвы взглядов

Сегодня, 25 сентября, в Абу-Даби (ОАЭ) проходят финальные мероприятия перед турниром UFC 253. Вслед за официальной церемонией взвешивания прошли и традиционные дуэли взглядов.
Участники главного боя шоу, чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья и Пауло Коста, оказавшись лицом к лицу, едва не подрались. Бразилец появился на церемонии с чёрным поясом джиу-джитсу, затем он достал белый пояс и попытался швырнуть им в Адесанью. Исраэль показал реакцию и поймал пояс, попытавшись им ударить Пауло. Бойцов успели разнять и предотвратить серьёзную драку.
Соответствующее видео доступно на странице UFC в «Твиттере».
Напомним, что Адесанья будет проводить вторую защиту титула. В минувшем бою он решением судей победил Йоэля Ромеро. Соглавным событием турнира UFC 253 станет схватка в полутяжёлом весе, в которой за титул поспорят Доминик Рейес и Ян Блахович.
- 25 сентября 2020
-
18:52
-
18:19
-
17:19
-
17:13
-
16:55
-
16:45
-
16:25
-
16:20
-
16:13
-
16:03
-
15:46
-
15:02
-
14:01
-
13:00
-
12:03
-
11:01
-
10:00
-
09:00
-
03:03
-
00:36
-
00:24
- 24 сентября 2020
-
23:45
-
23:35
-
22:26
-
21:41
-
21:18
-
20:09
-
17:40
-
17:36
-
16:37
-
16:24
-
16:01
-
15:50
-
15:06
-
14:35