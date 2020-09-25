Волков подтвердил поединок с Харрисом, бой пройдёт в андеркарде у Хабиба

Боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков подтвердил, что следующим соперником станет Уолт Харрис. Об этом спортсмен сообщил в «Инстаграме».

Поединок состоится 24 октября на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Таким образом, россиянин выступит в андеркарде титульного боя в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

Напомним, Волков предыдущий поединок провёл в июне и решением судей проиграл Кёртису Блейдсу. После этого он опустился на шестое место в рейтинге. Что касается Харриса, то Уолт последний раз бился в мае 2020 года, тогда на турнире в Джексонвилле (штат Флорида, США) он досрочно проиграл Алистару Овериму. Уолт занимает восьмое место в рейтинге UFC.