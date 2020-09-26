Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернулся к тренировкам на боксёрском ринге. Видео было опубликовано в «инстаграме» ирландского бойца.

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Ранее Макгрегор заявил, что проведёт следующий поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в восьми весовых категориях, обладателем пояса по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.



Напомним, Макгрегор уже провёл один поединок в профессиональном боксе. В 2017 году он встретился с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и проиграл ему техническим нокаутом.



Напомним, в мае ирландец объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.