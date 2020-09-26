Боец из команды Хабиба потерял сознание перед боем из-за экстремальной весогонки

Российский боец смешанных единоборств Ислам Мамедов потерял сознание перед боем с корейцем Кьюном Пьо Кимом на турнире UAE Warriors 13, сообщил в своём «твиттере» журналист Джон Хьон Ко. Причиной плохого самочувствия российского бойца стала экстремальная весогонка. Поединок должен был состояться 25 сентября в Абу-Даби, однако был отменён.
Мамедов провёл 20 поединков в профессиональных ММА. На счету 30-летнего Мамедова 18 побед, одно поражение и одна ничья. Мамедов — воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова и тренируется с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
В итоге Мамедова за четыре часа до боя заменил Шамиль Аминов. Аминову не удалось справиться с корейским соперником в поединке на коротком уведомлении — бой завершился победой Кьюн Пьо Кима приёмом в первой раунде.
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