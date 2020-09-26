Нурмагомедов пожелал удачи Тухугову перед турниром UFC 253

В ночь с 26 на 27 сентября по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 253. Его основной кард откроет противостояние бойцов полулёгкого веса Зубайры Тухугова и Хакима Даводу.

За несколько часов до этого боя Тухугову пожелал удачи чемпион UFC в лёгком весе близкий друг Зубайры Хабиб Нурмагомедов.

«Пусть Всевышний поможет тебе, брат, во всем, и удачи завтра утром. Мы рядом. Бой Зубайры пройдёт в 5:00 по московскому времени», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост доступен на странице Хабиба в «Инстаграме».

Напомним, главным событием турнира UFC 253 станет титульное противостояние в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Пауло Костой. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 253.