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Тайсон Фьюри: Уайту слишком рано выходить на реванш с Поветкиным

Тайсон Фьюри: Уайту слишком рано выходить на реванш с Поветкиным
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о первом противостоянии временного чемпиона по версии WBC Александра Поветкина с Диллианом Уайтом, а также об их грядущем реванше, который запланирован на 21 ноября.

«Из увиденного, могу сказать, что Диллиан всё делал правильно. Его просто поймали ударом, вот и всё. Эти вещи никак не натренируешь. Это бокс и здесь можно пропустить. Как можно гарантировать, что не пропустишь?

Что касается реванша, меня никто не послушает, но, на мой взгляд, на повторный бой выходить слишком рано. Это рано после такого нокаута. Поединок навредит Диллиану, не думаю, что ему хватило времени, чтобы восстановиться", — приводит слова Фьюри Boxingnews24.

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