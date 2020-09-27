Джонс поздравил Блаховича с победой и намекнул на возвращение в полутяжёлый дивизион

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс поздравил Яна Блаховича с завоеванием титула в этой весовой категории и намекнул, что может вернуться в дивизион ради встречи с поляком.

«Ян, наслаждайся, друг. Поздравляю. Ребята, не покажусь слишком назойливым, если вернусь в полутяжёлый вес и быстро заберу титул обратно?» — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 27 сентября по московскому времени Ян Блахович нокаутировал Доминика Рейеса и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Пояс принадлежал Джонсу. Регалия стала вакантной после того, как Джон объявил о переходе в тяжёлый вес. Американец по-прежнему не провёл в новом дивизионе ни одного поединка.