Блахович — Джонсу: иди скучай в другом месте

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович отреагировал на слова бывшего чемпиона промоушена Джона Джонса о возможном возвращении в дивизион ради титульного боя. Напомним, ранее Джонс поздравил Блаховича с завоеванием титула в этой весовой категории и намекнул, что может вернуться в дивизион ради встречи с поляком.



«Иди скучай в другом месте», — написал Ян Блахович в своём «твиттере».



Напомним, ранним утром 27 сентября по московскому времени Ян Блахович нокаутировал Доминика Рейеса и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Пояс принадлежал Джонсу. Регалия стала вакантной после того, как Джон объявил о переходе в тяжёлый вес. Американец по-прежнему не провёл в новом дивизионе ни одного поединка.

Джонс поздравил Блаховича с победой и намекнул на возвращение в полутяжёлый дивизион