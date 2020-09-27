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Блахович — Джонсу: иди скучай в другом месте

Блахович — Джонсу: иди скучай в другом месте
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович отреагировал на слова бывшего чемпиона промоушена Джона Джонса о возможном возвращении в дивизион ради титульного боя. Напомним, ранее Джонс поздравил Блаховича с завоеванием титула в этой весовой категории и намекнул, что может вернуться в дивизион ради встречи с поляком.

«Иди скучай в другом месте», — написал Ян Блахович в своём «твиттере».

Напомним, ранним утром 27 сентября по московскому времени Ян Блахович нокаутировал Доминика Рейеса и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Пояс принадлежал Джонсу. Регалия стала вакантной после того, как Джон объявил о переходе в тяжёлый вес. Американец по-прежнему не провёл в новом дивизионе ни одного поединка.

Джонс поздравил Блаховича с победой и намекнул на возвращение в полутяжёлый дивизион
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