UFC представил видеоанонс поединка Хабиб — Гэтжи
UFC опубликовал видеоанонс поединка российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации Джастина Гэтжи. В видео рассказывается о достижениях обоих бойцов.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября, ожидается, что он пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Напомним, последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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