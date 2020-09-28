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Джонс — о победе Блаховича: рад, что титул достался такому скромному парню

Джонс — о победе Блаховича: рад, что титул достался такому скромному парню
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC Джон Джонс поделился мыслями о победе Яна Блаховича в титульном поединке с Домиником Рейесом.

«Чем больше я думаю об этом, тем больше рад, что пояс достался такому скромному парню. Я искренне рад за Яна», — написал Джон Джонс в своём «твиттере».

Напомним, ранним утром 27 сентября по московскому времени Ян Блахович нокаутировал Доминика Рейеса и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Пояс принадлежал Джонсу. Регалия стала вакантной после того, как Джон объявил о переходе в тяжёлый вес. Американец по-прежнему не провёл в новом дивизионе ни одного поединка.

Вскоре после этого Джонс поздравил Блаховича с завоеванием титула в этой весовой категории и намекнул, что может вернуться в дивизион ради встречи с поляком.

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