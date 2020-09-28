Боец MMA нокаутировал соперника внезапным ударом коленом в голову. Видео
В минувшие выходные в Милане (Италия) состоялся турнир по смешанным единоборствам под названием Bellator Europe 8. В одном из поединков британец Эйден Ли сразился с соотечественником Джереми Петли.
Ли нокаутировал Петли уже во втором раунде. Когда бойцы сблизились, Ли внезапно ударил соперника коленом в голову. Петли повалился на настил — на этом бой был закончен.
Права на видео принадлежат Bellator. Посмотреть видео можно в «инстаграме» bellator.europe.
На счету Ли 16 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 11 побед и потерпел пять поражений. У Петли 22 боя: 13 побед и девять поражений.
Также посмотрите видео, как 52-летнего бойца смешанных единоборств Тимура Магдиева нокаутировали за 14 секунд.
52-летнего бойца MMA нокаутировали за 14 секунд. Видео
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