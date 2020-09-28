Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Боец MMA нокаутировал соперника внезапным ударом коленом в голову. Видео

Боец MMA нокаутировал соперника внезапным ударом коленом в голову. Видео
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

В минувшие выходные в Милане (Италия) состоялся турнир по смешанным единоборствам под названием Bellator Europe 8. В одном из поединков британец Эйден Ли сразился с соотечественником Джереми Петли.

Ли нокаутировал Петли уже во втором раунде. Когда бойцы сблизились, Ли внезапно ударил соперника коленом в голову. Петли повалился на настил — на этом бой был закончен.

Права на видео принадлежат Bellator. Посмотреть видео можно в «инстаграме» bellator.europe.

На счету Ли 16 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 11 побед и потерпел пять поражений. У Петли 22 боя: 13 побед и девять поражений.

Также посмотрите видео, как 52-летнего бойца смешанных единоборств Тимура Магдиева нокаутировали за 14 секунд.

52-летнего бойца MMA нокаутировали за 14 секунд. Видео
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020