52-летнего бойца MMA нокаутировали за 14 секунд. Видео

В минувшие выходные в Ростове-на-Дону состоялся очередной турнир промоушена Fight Nights Global. В одном из поединков турнира встретились 44-летний Юрий Киселёв и 52-летний Тимур Магдиев.

В самом начале боя спортсмены сблизились, и первый же удар Киселёва пришёлся точно в цель. Магдиев не выдержал силы удара соперника и тут же повалился. Рефери был вынужден прекратить поединок. Таким образом, нокаут был зафиксирован уже на 14-й секунде. Это один из самых быстрых нокаутов в истории промоушена Fight Nights Global.

Права на видео принадлежат Fight Nights Global. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Fight Nights Global.

Киселёв одержал шестую победу, также у него пять поражений. У Магдиева 15 побед и три поражения.