Нурмагомедов стал седьмым в списке самых продаваемых спортсменов, Месси обошёл Роналду
Компания Nielsen, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, составила список самых продаваемых спортсменов 2020 года. Спортсменам давали оценки по критериям «влиятельность», «достижения», «актуальность», «резонанс» и «доход».
В списке оказался один россиянин: действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заработал 106 баллов. Первую тройку составили футболисты Лионель Месси, Криштиану Роналду и баскетболист Леброн Джеймс, на счету которых 115, 113 и 110 баллов соответственно.
Бразильский футболист Неймар (107) также обошёл Нурмагомедова, став шестым. Другие известные личности оказались ниже Хабиба: футболист Мохамед Салах (103) стал девятым, автогонщик Льюис Хэмилтон (87) – 25-м, теннисист Рафаэль Надаль (79) — 32-м.
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