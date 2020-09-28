Тренер Макгрегора рассказал о ситуации вокруг его боя с Пакьяо

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, прокомментировал информацию о возможном поединке подопечного со знаменитым филиппинским боксёром Мэнни Пакьяо. Напомним, Макгрегор заявил, что проведёт боксёрский поединок с Пакьяо, но в команде филиппинца пока не спешат подтверждать эту информацию.

«Знаю, поединок в разработке. Они оба согласились подраться. Да, за кулисами существует множество условий. Юристы и менеджеры должны проработать мелкие детали. Но я верю, что бой случится.

Думаю, это будет в начале следующего года. Процесс запущен, и похоже, что я снова буду обучать его боксу», — приводятся слова Каваны в «твиттере» журналиста Чисанги Малаты.