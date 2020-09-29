Хабиб: Макгрегор больше не будет драться. Он твиттер-боец

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о бывшем чемпионе промоушена Коноре Макгрегоре.

Напомним, недавно Макгрегор заявил о намерении выйти на ринг со знаменитым филиппинским боксёром Мэнни Пакьяо. Позже стало известно, что ирландец довогорился о поединке с американским бойцом MMA Дастином Порье. Однако Нурмагомедов не поверил, что активность Макгрегора во что-то выльется.

«Он больше не будет драться. Сейчас он твиттер-боец. Больше никакого ММА. Как думаете, «Твиттер» заплатит ему?» — сказал Хабиб в интервью, фрагмент которого появился в «инстаграме» его менеджера Ризвана Магомедова.

Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов и Макгрегор провели поединок, закончившийся победой россиянина в четвёртом раунде.