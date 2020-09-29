Макгрегор и Порье договорились о бое

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и американский боец MMA Дастин Порье договорились о проведении поединка. Бойцы согласились, что UFC не будет иметь отношения к организации схватки и что часть вырученных средств пойдёт на благотворительность.

«12 декабря, Ирландия. Никаких взвешиваний и весовых категорий. Стандартные правила», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

«Я в деле! Давай! Многие получат выгоду от этого», — ответил Порье.

«Прекрасно! Давай продолжим в офлайне. Дастин, ты хороший человек! Я очень уважаю твои благотворительные инициативы и то, как ты вёл себя после нашего первого боя», — добавил Конор.

Напомним, в 2014 году Макгрегор победил Порье техническим нокаутом. Недавно ирландец в третий раз объявил о завершении карьеры.