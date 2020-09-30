Багаутинов поделился мнением о конфликте в Нагорном Карабахе

Российский боец смешанных единоборств Али Багаутинов опубликовал в «инстаграме» пост, в котором поделился мнением о вооружённом конфликте в Нагорном Карабахе. Багаутинов не стал занимать ни одну из сторон, призвав Армению и Азербайджан к миру.
«Опять обострились отношения между Азербайджаном и Арменией. Честно сказать, я не знаю, кому именно принадлежит Карабах, досконально не изучал этот вопрос. Но хочу сказать, что все вопросы можно и лучше решать за столом переговоров. Политики, историки, старейшины, аксакалы должны встретиться и закрыть этот вопрос раз и навсегда. Худой мир всегда лучше хорошей ссоры!
В данной ситуации страдают невинные люди и с той, и с этой стороны. Честно скажу — мне не очень приятно смотреть на то, что сейчас происходит между вами, так как среди моих друзей есть и армяне, и азербайджанцы. Никогда не слышал от них плохого слова в адрес чужой нации и друг друга. На мой взгляд, этот конфликт на руку только двум категориям граждан: явным нацистам или же хитрым политикам. А глупая и горячая молодёжь ведётся на их ложные лозунги и провокации.
Я понимаю, что мое мнение в этой ситуации это капля в море, но если все вокруг будут молчать, всё может зайти очень далеко. А я всем сердцем хочу, чтобы среди моих друзей был мир. Будем выше этого, друзья! Честь, достоинство, благородство — вот эти качества важны для мужчины, а не его национальная принадлежность. Надеюсь, в итоге всё закончится благополучно и быстро. Миру мир! Давайте жить дружно друзья!», — написал Багаутинов.
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