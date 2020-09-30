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Родственник Хабиба Нурмагомедова подерется за чемпионский пояс ACA

Родственник Хабиба Нурмагомедова подерется за чемпионский пояс ACA
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Лига ACA анонсировала 113-й турнир организации. 6 ноября в Москве, в «ВТБ Арена» пройдет ACA 113, главным боем станет противостояние в полулёгком весе между первым номером рейтинга лиги Магомедрасулом Хасбулаевым и ведущим бразильским бойцом Филипе Фроесом. На кону пояс чемпиона ACA, которым обладает бразилец.

«Фродо» Хасбулаев является бывшим учеником Абдулманапа Нурмагомедова и родственником Хабиба Нурмагомедова. Рекорд Хасбулаева — 32 победы при 8 поражениях. «Фродо» занимает первую строку рейтинга ACA в полулёгком весе.

Фелипе Фроес проведет первую защиту пояса, отобрав его на ACA 110 у Салмана Жамалдаева, имеет в активе 18 побед при 4 поражениях.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» ACA.

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