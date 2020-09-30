Новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович встретился с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким.



«Большое спасибо за приглашение от премьер-министра Матеуша Моравецкого.



И для меня, и для всего ММА-сообщества это доказывает, что наша дисциплина не только популярна, но и заметна для самых важных людей в Польше. Для меня большая честь быть послом этого удивительного спорта.



Надеюсь, что после нашего разговора премьер-министр вне зависимости от времени будет ждать перед телевизором, чтобы посмотреть мой следующий бой», — написал в своём «инстаграме» Блахович.

Напомним, ранним утром 27 сентября по московскому времени Ян Блахович нокаутировал Доминика Рейеса и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Пояс принадлежал Джонсу. Регалия стала вакантной после того, как Джон объявил о переходе в тяжёлый вес. Американец по-прежнему не провёл в новом дивизионе ни одного поединка.