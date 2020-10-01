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Хабиб Нурмагомедов показал, как тренирует добивания. Фото

Хабиб Нурмагомедов показал, как тренирует добивания. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов показал, как проходит тренировочный процесс в преддверии титульного поединка с Джастином Гэтжи, опубликовав соответствующие фотографии в «Инстаграме». Напомним, бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Добивание — одно из лучших упражнений для выносливости», — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

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