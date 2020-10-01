Эдди Альварес: вижу, как Хабиб «убивает» Гэтжи

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Эдди Альварес поделился ожиданиями от схватки обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи. По его мнению, победу в этой встрече одержит Нурмагомедов.

«Я просто вижу, как Хабиб «убивает» Джастина. Можно догадаться, что бой будет в партере.

Я не считаю, что Гэтжи обладает достаточными навыками джиу-джитсу, чтобы противостоять Нурмагомедову. Думаю, нужны время и стратегия, чтобы бороться с таким парнем, как Хабиб. Джастин – настоящий боец, но с таким парнем, как Хабиб, следует соблюдать осторожность», — цитирует Альвареса MMAJunkie.

Встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».