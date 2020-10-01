Шлеменко: прекрасно понимаю, что я сильнее Исмаилова

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал возможный поединок с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым. Шлеменко дал понять, что считает себя сильнее Исмаилова.

«Мага молодец, на хайпе, но я боец и прекрасно понимаю, что я сильнее его. Это моё мнение.

Интерес [к бою] есть, но он пока просто витает где-то в воздухе. Если перейдёт куда-то с воздуха вниз, то бою быть. Если не перейдёт — всё останется на уровне разговоров.

Тем более, согласитесь, немногие организации в России могут позволить себе провести такой поединок. Но всё может измениться мгновенно, может подключиться новый игрок, могут возникнуть какие-то варианты. Мы же живём в России», — расссказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».