Шлеменко: прекрасно понимаю, что я сильнее Исмаилова
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал возможный поединок с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым. Шлеменко дал понять, что считает себя сильнее Исмаилова.
«Мага молодец, на хайпе, но я боец и прекрасно понимаю, что я сильнее его. Это моё мнение.
Интерес [к бою] есть, но он пока просто витает где-то в воздухе. Если перейдёт куда-то с воздуха вниз, то бою быть. Если не перейдёт — всё останется на уровне разговоров.
Тем более, согласитесь, немногие организации в России могут позволить себе провести такой поединок. Но всё может измениться мгновенно, может подключиться новый игрок, могут возникнуть какие-то варианты. Мы же живём в России», — расссказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
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