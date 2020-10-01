Бывшему промоутеру А. Емельяненко дали 10 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

Бывший промоутер российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко Олег Раевский осуждён на 10 лет и один месяц колонии строгого режима за незаконный оборот наркотиков на территории Санкт-Петербурга. Об этом информирует «Р-Спорт», ссылаясь на сообщение пресс-службы прокуратуры города.
«Раевский признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный сбыт и хранение наркотических средств в крупном размере). Ему [вынесли] наказание в виде 10 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры.
Дело Раевского слушалось с октября 2018 года, но в августе 2019 года заседание было отложено из-за того, что Раевский скрылся. Он был объявлен в розыск, и в конце ноября 2019 года слушание дела возобновилось с его участием, но часто откладывалось из-за болезни подсудимого.
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