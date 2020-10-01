Гэтжи: Нурмагомедов собирается драться с Сен-Пьером после того, как я побью его

Американский боец ММА Джастин Гэтжи прокомментировал появившиеся слухи, согласно которым чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов может согласиться на реванш с ирландцем Конором Макгрегором. Ранее о попытках провести реванш сообщил президент UFC Дана Уайт.
«Мне всё равно. Хабиб подерётся с Жоржем Сен-Пьером после того, как я побью его. Буду здесь, у меня будет пояс, и я буду готов. Не хочу сейчас ничего слышать о Макгрегоре», — приводит слова Гэтжи MMAFighting. Гэтжи будет следующим соперником Нурмагомедова. Соперники проведут поединок на турнире UFC 24 октября.
Турнир будет проходить на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Гэтжи является временным чемпионом UFC в лёгком весе. Титул он завоевал после того, как победил американца Тони Фергюсона.
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