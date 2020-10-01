Гэтжи: презираю Ковингтона больше, чем кого-либо на земле
Временный чемпион UFC в лёгком весе американский боец ММА Джастин Гэтжи поделился своим мнением о соотечественнике Колби Ковингтоне. Гэтжи признался, что презирает Ковингтона.
«Наверное, я презираю этого человека больше, чем кого-либо на земле, не считая педофилов и убийц. Я никогда ещё не встречал такого фальшивого человека, как Колби Ковингтон. Хотел бы надавать ему пощёчин», — цитирует Гэтжи спортивный журналист Марк Раймонди.
Ковингтон является известным сторонником действующего президента США Дональда Трампа. Во время одной из встреч с Трампом Колби попытался поцеловать руку президента. При этом глава государства регулярно звонит Ковингтону, чтобы поздравить того с очередной победой. Многие бойцы обвиняли Ковингтона в расизме.
Ковингтон заявил, что победил бы Нурмагомедова
- 1 октября 2020
-
20:35
-
19:23
-
18:24
-
17:16
-
16:00
-
15:03
-
14:00
-
12:59
-
12:16
-
11:31
-
10:59
-
10:20
-
09:30
-
09:00
-
00:45
- 30 сентября 2020
-
23:25
-
22:59
-
21:55
-
20:55
-
19:49
-
19:01
-
17:55
-
16:01
-
15:01
-
14:00
-
13:02
-
12:01
-
11:00
-
10:01
-
09:00
-
08:19
-
07:47
-
00:07
- 29 сентября 2020
-
22:16
-
20:19
Партнерский контент