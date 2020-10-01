Гэтжи: презираю Ковингтона больше, чем кого-либо на земле

Временный чемпион UFC в лёгком весе американский боец ММА Джастин Гэтжи поделился своим мнением о соотечественнике Колби Ковингтоне. Гэтжи признался, что презирает Ковингтона.

«Наверное, я презираю этого человека больше, чем кого-либо на земле, не считая педофилов и убийц. Я никогда ещё не встречал такого фальшивого человека, как Колби Ковингтон. Хотел бы надавать ему пощёчин», — цитирует Гэтжи спортивный журналист Марк Раймонди.

Ковингтон является известным сторонником действующего президента США Дональда Трампа. Во время одной из встреч с Трампом Колби попытался поцеловать руку президента. При этом глава государства регулярно звонит Ковингтону, чтобы поздравить того с очередной победой. Многие бойцы обвиняли Ковингтона в расизме.