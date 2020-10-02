Нурмагомедов: если Гэтжи хочет, мы пустим ему кровь

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Джастина Гэтжи, который ранее сказал, что у россиянина пойдёт кровь от его ударов во время боя. Напомним, поединок Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября.

«Когда я в последний раз получал сечку или какой-то ущерб — не могу вспомнить, честно. А насчёт того, что будет, если у меня пойдёт кровь, — конечно, это не может быть приятно, если у тебя идёт кровь, но я тренируюсь очень тяжело, очень правильно и делаю всё, что нужно, чтобы этого не произошло.

Но в любом случае я же не первый человек, у кого кровь может пойти в октагоне, хотя я бы не хотел такого. Если он хочет, мы ему пустим кровь», — сказал Нурмагомедов в ходе онлайн-конференции.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Нурмагомедов — Гэтжи.