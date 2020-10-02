Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Футбол, «Спартак» — «Локомотив» (U-10). Финальный матч
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Боец MMA Лобов снялся в клипе певицы Зары. Видео

Боец MMA Лобов снялся в клипе певицы Зары. Видео
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, который входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, снялся в клипе известной российской певицы Зары.

«Клип, пропитанный самыми светлыми чувствами и эмоциями. «Нравится» на всех экранах цифрового пространства. Любите и будьте любимы, дорогие мои. Ваша Зара», — написала Зара в «Инстаграме», прикрепив текст к видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Зары.

34-летний Лобов провёл 30 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений, один бой завершился вничью, а ещё один признали несостоявшимся. В настоящее время он выступает в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, где у него две победы и одно поражение.

Боец MMA Лобов показал фото с певицей Зарой. Макгрегор лайкнул
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020