Боец MMA Лобов снялся в клипе певицы Зары. Видео

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, который входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, снялся в клипе известной российской певицы Зары.

«Клип, пропитанный самыми светлыми чувствами и эмоциями. «Нравится» на всех экранах цифрового пространства. Любите и будьте любимы, дорогие мои. Ваша Зара», — написала Зара в «Инстаграме», прикрепив текст к видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Зары.

34-летний Лобов провёл 30 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений, один бой завершился вничью, а ещё один признали несостоявшимся. В настоящее время он выступает в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, где у него две победы и одно поражение.