Боец MMA Лобов снялся в клипе певицы Зары. Видео
Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, который входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, снялся в клипе известной российской певицы Зары.
«Клип, пропитанный самыми светлыми чувствами и эмоциями. «Нравится» на всех экранах цифрового пространства. Любите и будьте любимы, дорогие мои. Ваша Зара», — написала Зара в «Инстаграме», прикрепив текст к видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Зары.
34-летний Лобов провёл 30 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений, один бой завершился вничью, а ещё один признали несостоявшимся. В настоящее время он выступает в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, где у него две победы и одно поражение.
Боец MMA Лобов показал фото с певицей Зарой. Макгрегор лайкнул
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