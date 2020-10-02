Соннен: Чимаев будет драться за титул в UFC через год

Бывший боец ММА Чейл Соннен поделился мнением о Хамзате Чимаеве. Шведский боец чеченского происхождения стремительно ворвался в UFC. Он уже установил новый рекорд промоушена, одержав победы в двух дебютных боях в течение 10 дней.

«Чимаев будет драться за титул в одной из весовых категорий через год», — сказал Соннен во время собственного подкаста.

Бывший боец UFC заявил, что для Чимаева сейчас главной задачей является заинтересовать чемпиона организации Исраэля Адесанью. По мнению Соннена, именно в этом случае у Чимаева будут все шансы на титульный бой.

Ранее стало известно, что швед проведёт пятираундовый поединок в декабре 2020 года.

Последним соперником Чимаева был Джеральд Мёршарт. Его швед отправил в нокаут первым же ударом.