Соннен: Чимаев будет драться за титул в UFC через год
Бывший боец ММА Чейл Соннен поделился мнением о Хамзате Чимаеве. Шведский боец чеченского происхождения стремительно ворвался в UFC. Он уже установил новый рекорд промоушена, одержав победы в двух дебютных боях в течение 10 дней.
«Чимаев будет драться за титул в одной из весовых категорий через год», — сказал Соннен во время собственного подкаста.
Бывший боец UFC заявил, что для Чимаева сейчас главной задачей является заинтересовать чемпиона организации Исраэля Адесанью. По мнению Соннена, именно в этом случае у Чимаева будут все шансы на титульный бой.
Ранее стало известно, что швед проведёт пятираундовый поединок в декабре 2020 года.
Последним соперником Чимаева был Джеральд Мёршарт. Его швед отправил в нокаут первым же ударом.
Нурмагомедов оценил перспективы Чимаева в UFC
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