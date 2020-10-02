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Рустам Хабилов объявил об уходе из UFC. Он продолжит карьеру в Bellator

Рустам Хабилов объявил об уходе из UFC. Он продолжит карьеру в Bellator
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец ММА Рустам Хабилов объявил о переходе в Bellator. Ранее Хабилов на протяжении восьми лет выступал под эгидой UFC.

«Приветствую всех своих болельщиков и всех тех, кто следит за моей карьерой! Восемь лет под эгидой UFC пролетели незаметно, и наше сотрудничество подошло к концу. Хочу поблагодарить руководство UFC за то, что дали мне возможность заявить о себе на весь мир и проявить себя.

С сегодняшнего дня я боец Bellator. Я подписал новый контракт, и это для меня будет ещё одним толчком вверх в моей карьере.

Bellator — лидирующая организация в мире ММА, которая очень часто проводит свои бои на территории США и Европы, и в этой организации для меня много новых вызовов.

Хочу поблагодарить своих менеджеров Али Абдель-Азиза и Ризвана Магомедва, они по-настоящему профессионалы своего дела, которые работают со мной до конца и создают комфортные условия.
Теперь в моей карьере новая цель — это пояс Bellator!» — написал Хабилов в своём «инстаграме».

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