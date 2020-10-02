Рустам Хабилов объявил об уходе из UFC. Он продолжит карьеру в Bellator

Российский боец ММА Рустам Хабилов объявил о переходе в Bellator. Ранее Хабилов на протяжении восьми лет выступал под эгидой UFC.



«Приветствую всех своих болельщиков и всех тех, кто следит за моей карьерой! Восемь лет под эгидой UFC пролетели незаметно, и наше сотрудничество подошло к концу. Хочу поблагодарить руководство UFC за то, что дали мне возможность заявить о себе на весь мир и проявить себя.



С сегодняшнего дня я боец Bellator. Я подписал новый контракт, и это для меня будет ещё одним толчком вверх в моей карьере.



Bellator — лидирующая организация в мире ММА, которая очень часто проводит свои бои на территории США и Европы, и в этой организации для меня много новых вызовов.



Хочу поблагодарить своих менеджеров Али Абдель-Азиза и Ризвана Магомедва, они по-настоящему профессионалы своего дела, которые работают со мной до конца и создают комфортные условия.

Теперь в моей карьере новая цель — это пояс Bellator!» — написал Хабилов в своём «инстаграме».