Уайлдер расстался с тренером, выбросившим полотенце во время боя с Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер уволил одного из своих тренеров Марка Бреланда, сообщает ESPN со ссылкой на менеджера Уайлдера Шелли Финкеля.

Во время боя между Уайлдером и Тайсоном Фьюри, который состоялся в феврале и завершился поражением Деонтея, Бреланд выбросил на ринг полотенце в седьмом раунде, ознаменовав первое поражение в профессиональной карьере Уайлдера. Тогда боксёр выразил недовольство решением тренера, однако оставил его в своей команде.

Напомним, в декабре 2018 года первый бой Уайлдер — Фьюри завершился вничью. Изначально третий бой Фьюри — Уайлдер должен был пройти 18 июля, потом его перенесли на 3 октября, но из-за пандемии коронавируса в расписание вновь пришлось вносить коррективы — новая дата поединка пока неизвестна.