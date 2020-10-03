Будущий соперник Волкова переболел коронавирусом

Будущий соперник Александра Волкова американский боец UFC Уолт Харрис переболел коронавирусом. Об этом сообщил журналист Джеймс Линч в «Твиттере».



По словам журналиста, Харрис переболел COVID-19 месяц назад и это не сказалось на его подготовке к бою.



Поединок Волкова и Харриса состоится 24 октября на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Таким образом, россиянин выступит в андеркарде титульного боя в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.



Напомним, Волков предыдущий поединок провёл в июне и решением судей проиграл Кёртису Блейдсу. После этого он опустился на шестое место в рейтинге. Что касается Харриса, то Уолт последний раз бился в мае 2020 года, тогда на турнире в Джексонвилле (штат Флорида, США) он досрочно проиграл Алистару Овериму. Уолт занимает восьмое место в рейтинге UFC.