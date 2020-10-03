Сергей Ковалёв получил условный срок за избиение модели

Российский боксёр Сергей Ковалёв получил три года условно по делу об избиении американской модели Джейми Фронтц, сообщает TMZ. Кроме того, спортсмену предстоит пройти специальные курсы по управлению гневом и заплатить $ 22 за судебные издержки.



Напомним, некая Джейми Фронтц обвинила россиянина в нападении и нанесении телесных повреждений. По её словам, Ковалёв пытался ухаживать за ней на одной из вечеринок. Девушка отказала боксёру. Тот, не желая принимать отрицательный ответ, пошёл за ней и, по утверждению Фронтц, избил её. В частности, истец заявила о переломе носа, сотрясении головного мозга и смещении позвоночного диска.



Фронтц требовала от Ковалёва компенсации в размере $ 8 млн. Сергей вины не признал. Отметим, невзирая на уголовное дело, россиянин не был ограничен в передвижении, в том числе на территории США. В случае обвинительного приговора боксёру грозило четыре года тюремного заключения.