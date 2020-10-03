Коста – Адесанье: хватит посылать мне дружеские сообщения, хочу убить тебя!

Бразильский боец UFC Пауло Коста продолжил конфронтацию с чемпионом организации Исраэлем Адесаньей. Соперники провели титульный бой на турнире UFC 253. Адесанья нокаутировал оппонента, а после этого, находясь сверху над соперником, сделал движения, напоминающие половой акт.

«Адесанья, хватит посылать мне дружеские сообщения! Не хочу быть твоим другом. Хочу тебя убить. Много всего плохого происходило до боя. Я получил травму до боя, но не пытаюсь отмазаться. Просто хочу пояснить, что в следующий раз всё будет иначе", — сказал Коста в очередном видеоролике.

Нигериец защитил титул уже во второй раз: в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро. Теперь на его счету 20 побед в 20 поединках. Коста потерпел первое поражение в карьере, на его счету 13 побед.