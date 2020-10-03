Исмаилов: если не выясню, что у Емельяненко всё хорошо, возьму ситуацию в свои руки

Российский боец ММА Магомед Исмаилов выразил обеспокоенность судьбой Александра Емельяненко. Исмаилов заявил, что готов лично взяться за Емельяненко.
«Что бы ни случилось между нами, справиться с желанием погладить мою лысину практически невозможно. Если в ближайшее время не выясню, что у Саши всё хорошо, буду вынужден взять ситуацию в свои руки. Не знаю, что из этого выйдет. Но, когда превращаюсь в причину падения, готов стать и причиной подъёма. Надеюсь узнать, что там всё прекрасно и вообще не до меня», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».
Исмаилов и Емельяненко провели поединок на турнире АСА 24 июля. Исмаилов одержал убедительную победу, нокаутировав оппонента. После этого Емельяненко практически не напоминает о себе, избегая журналистов. Ходили слухи, что российский боец ММА вновь пристрастился к алкоголю.
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