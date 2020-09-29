«Чисто лысая суета». Исмаилов показал фото с Новосёловым и рэпером Джиганом

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображены он, бойцы MMA Максим Новосёлов и Умар Алибутаев и известный рэпер Джиган.

Слева направо: Джиган, Исмаилов, Алибутаев, Новосёлов. Фото: https://www.instagram.com/maga_isma/?hl=ru

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту Исмаилова.

«Сразу видно, на каком классном хавчике Джиган».

«Три богатыря и Шамаханская царица».

«Омар, боец по кличке Кошмар, и какие-то пацаны».

«Сразу видно, кто среди вас хищник, тигр в бахилах».

«У этого худого самый опасный вид».

«У Джигана банка больше головы».

Напомним, последний поединок средневес Исмаилов провёл 24 июля, победив Александра Емельяненко нокаутом в третьем раунде. Ради этого боя он поднялся в тяжёлый вес.