«Чисто лысая суета». Исмаилов показал фото с Новосёловым и рэпером Джиганом

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображены он, бойцы MMA Максим Новосёлов и Умар Алибутаев и известный рэпер Джиган.
Слева направо: Джиган, Исмаилов, Алибутаев, Новосёлов.
Фото: https://www.instagram.com/maga_isma/?hl=ru
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту Исмаилова.
«Сразу видно, на каком классном хавчике Джиган».
«Три богатыря и Шамаханская царица».
«Омар, боец по кличке Кошмар, и какие-то пацаны».
«Сразу видно, кто среди вас хищник, тигр в бахилах».
«У этого худого самый опасный вид».
«У Джигана банка больше головы».
Напомним, последний поединок средневес Исмаилов провёл 24 июля, победив Александра Емельяненко нокаутом в третьем раунде. Ради этого боя он поднялся в тяжёлый вес.
- 29 сентября 2020
-
14:00
-
13:25
-
12:41
-
12:00
-
11:41
-
11:00
-
10:15
-
09:33
-
08:48
- 28 сентября 2020
-
23:44
-
22:59
-
21:30
-
20:02
-
18:45
-
17:32
-
16:03
-
15:35
-
15:07
-
14:10
-
13:09
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:20
-
09:42
-
09:00
-
02:45
-
00:35
- 27 сентября 2020
-
23:58
-
22:51
-
22:00
-
20:15
-
19:26
-
18:33
-
17:57