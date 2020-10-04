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Уайт сообщил о намерении в шестой раз организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном

Уайт сообщил о намерении в шестой раз организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном
Бокс/ММА / UFC 0

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что всё ещё рассматривает возможность боя между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и представителем США Тони Фергюсоном. Отметим, бой между россиянином и американцем сорвался уже пять раз. В последний раз это произошло в марте 2020 года из-за коронавируса.

«Если Хабиб победит Гетжи, то вы получите бой с Тони Фергюсоном, над которым мы сейчас работаем. И, надеюсь, этот бой с Хабибом состоится, потому что я знаю, что люди хотят его увидеть», — приводит слова Уайта Sports Illustrated.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября, он пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Напомним, последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

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