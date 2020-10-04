Крис Сайборг оценила победу Холм в главном бою UFC Fight Island 4

Чемпионка Bellator в полулёгком весе Крис Сайборг прокомментировала победу бывшей чемпионки UFC в легчайшем весе Холли Холм в главном бою турнира UFC Fight Island 4. Холм единогласным решением судей победила Ирен Алдану.

«Впечатляет, что Холм, номинированная в Зал славы бокса в 2020 году, одержала идеальную победу в пяти раундах в ММА», — написала Сайборг в своём «твиттере».

Сайборг и Холм встречались на турнире UFC 215, и Крис одержала победу единогласным решением судей. Теперь на счету Холли Холм 14 побед и 5 поражений в карьере MMA. У её соперницы это 6-е поражение в карьере при 12 выигранных поединка. В соглавном бою турнира в тяжёлой весовой категории 33-летний представитель Кабо-Верде Йорган Де Кастро единогласным решением судей уступил 25-летнему бразильцу Карлосу Фелипе.